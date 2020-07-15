Москва, , 14:44 — REGNUM Три станции московского метрополитена планируется достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На пресс-конференции 15 июля он рассказал, что с начала 2020 года в Москве было открыто шесть новых станций метро. До конца года откроется еще три станции на Большой кольцевой линии: «Электрозаводская», «Улица Народного ополчения» и «Камышевская». Также он сообщил о планирующейся достройке оборотных тупиков для поездов метро Калининско-Солнцевской линии.

«В настоящее время на строительстве Московского метрополитена задействовано 17 тоннелепроходческих комплексов в стадии проходки. С начала 2020 года с помощью ТПМК пройдено 21,1 км перегонных тоннелей. К концу года запланировано осуществить проходку 20,7 км перегонных тоннелей», — добавил Загрутдинов.