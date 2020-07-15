Нур-Султан, 15 июля 2020, 14:43 — REGNUM Руководителем медицинского центра управления делами президента Казахстана назначена Сауле Кисикова, сообщили 15 июля в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.
Государственный служащий освобождена от должности управления общественного здравоохранения Нур-Султана. Исполняющим обязанности главы управления назначена Алия Рустемова.
Сауле Кисикова родилась в 1963 году. В 1986 году окончила Алма-Атинский государственный медицинский институт. Должность руководителя управления здравоохранения Акмолинской области занимала с 2017 по 2019 год.
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