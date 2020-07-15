Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве на новой Коммунарской линии метро построили тоннели между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева». Об этом в Twitter 15 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На новой Коммунарской линии московского метро построены оба тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева», — написал мэр.

Он пояснил, что участок идет под Троицким лесопарком, нежилой застройкой и Московской кольцевой автодорогой.

Собянин напомнил, что Коммунарская линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка и будет одной из самых длинных.

«Плюсы: сократится путь до Новой Москвы, появится еще одна ветка на юго-западе, разгрузится дорожная сеть», — рассказал мэр.

Власти города ожидают, что линией будут ежедневно пользоваться 100 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более месяца четыре станции метро будут работать по особому графику.

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