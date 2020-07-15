Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Число новых выявленных на территории США случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило свыше 67 тысяч человек, что является новым рекордным показателем. Об этом 15 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за минувшие сутки в стране было выявлено 67 417 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число стало 3 431 574.

Также сообщается, что за этот же срок в США от COVID-19 скончались 900 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало 136 466.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 1 049 098 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане выявили 63 514 случае заражения коронавирусом, в том числе 1759 — за минувшие сутки.