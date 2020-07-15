Джакарта, , 14:37 — REGNUM Все кинотеатры в Индонезии будут открыты, начиная с 29 июля 2020 года, путем внедрения санитарного протокола, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что несколько кинотеатров премиум-класса откроются в столице Индонезии Джакарте. Вместо привычных кресел в кинозале размещены удобные диваны. Есть также небольшой столик для еды или напитков. В кинозале Velvet Class размещены диван-кровати с подушками и одеялами.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Три Юнис Мико заявил, что, хотя передача вируса по воздуху может иметь место, нет никаких проблем с открытием кинотеатров, если ужесточить санитарные меры.

По его словам, кинотеатры должны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, увеличить расстояние между зрителями в кинотеатре. Использование защитных масок должно быть обязательным для предотвращения передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель индонезийского Красного креста Юсуф Калла напомнил правительству, что число носителей SARS-CoV-2 в стране может достичь 120 000 к 17 августа, годовщине Республики Индонезии.

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