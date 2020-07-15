Казань, , 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, с 15 июля в республике разрешается: работа объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут находиться одновременно в торговом зале из расчета один человек (включая работников) на четыре кв. метра площади, доступной для посетителей; работа аттракционов на открытом воздухе; регистрировать брак в помещениях площадью 40 кв. метров не более 10 человек.

Если площадь помещения превышает 40 кв. метров, число гостей определяют из расчета на четыре кв. метра площади помещения. Объекты общепита могут возобновить деятельность при условии соблюдения расстояния между столиками не менее 1,5 метров и за одним столом могут находиться не более 4-х человек при заполняемости заведения не более 50%. Также разрешены банкеты на верандах, при одновременном нахождении на них не более 50-ти человек. Требование к предельному числу лиц из расчета четыре кв. метра на человека сохраняется.

Кроме этого, на самоизоляцию в течение двух недель обязаны уйти граждане, прибывшие в РТ с 15 июля из-за рубежа вывозными рейсами. Совместно с прибывшими на 14-дневный карантин должны уйти те, кто проживает с вернувшимися из-за границы.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита.

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