Улан-Батор, , 14:33 — REGNUM В Монголии за минувшие сутки подтверждены 18 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество случаев заражения COVID-19 в стране достигло 261, об этом сообщает директор Национального центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«Во вторник, 14 июля в трёх лабораториях были сделаны анализы на коронавирус 408 людям. У 390 человека не был обнаружен коронавирус, а у 18 человека выявили коронавирус. Все они являются военнослужащими, прибывшими из Афганистана», — сообщает Дулмаагийн Нямхуу.

По его словам, 15 июля три пациента выздоровели и были выписаны из больницы. В стране суммарное количество зараженных коронавирусом достигло 261, из них 207 выздоровели.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Монголия эвакуировала своих миротворцев, которые служили в Афганистане и по истечению срока службы не смогли вернуться на родину из-за пандемии.

Отметим, страна продолжает эвакуацию своих граждан. Сегодня, 15 июля национальный авиаперевозчик МИАТ совершит два чартернего рейса в Улан-Батор-Сеул-Улан-Батор. По данным государственной чрезвычайной комиссии, этими рейсами прибудут 428 монгольских граждан, которые были в США, Сингапуре, Тайланде, Бразилии и Аргентине.