Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Лабораторную диагностику на COVID-19 методом полимерной цепной реакцией (ПЦР) в Санкт-Петербурге проводят 42 клинических лаборатории. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

«Охват тестированием на COVID-19 в Петербурге — в четыре раза больше норматива. С 1 марта обследовано более 1,5 миллиона человек», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент город закупает дополнительное оборудование, которое позволит увеличить количество проб.

Отметим, за последние сутки, сообщает оперативный штаб, проверили 15 тыс. 676 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 619 горожан, из них 339 — в обсерваторе, 860 — на самоизоляции.

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