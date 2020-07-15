Москва, , 14:27 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась, заявил 15 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», — сказал Мишустин. Он напомнил, что прирост новых случаев за минувшие сутки не превышает 1%.

«Это нам позволяет проводить совещание по эпидемиологической ситуации намного реже», — добавил премьер-министр. Он отметил, что это не дает право расслабляться.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в России выявили 746 369 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6422 — за минувшие сутки. Выздоровели 523 249 человек, скончались 11 770 пациентов.

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