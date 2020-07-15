Тирасполь, , 14:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории Приднестровья был выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2 Приднестровской Молдавской республики.

«Инфекция (коронавируса нового типа) диагностирована у одного человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новый заразившийся — это 69-летний пенсионер из села Дойбаны Дубоссарского района.

Таким образом, общее число выявленных в Приднестровье заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 1310.

Кроме этого, сообщается, что за это же время никто в республике не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 50 пациентов при 1 126 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 умерли 199 пациентов.