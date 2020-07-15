Владимир, 15 июля 2020, 14:22 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 15 июля зарегистрировано 96 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 4113 пациентов, в том числе 148 — за последние сутки.
В регионе было проведено 139 тыс. 863 исследования на новую коронавирусную инфекцию.
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