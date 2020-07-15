Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Данное решение принято с учётом эпидемиологической обстановки, при этом на «особый контроль» взяты муниципалитеты с неудовлетворительной ситуацией по коронавирусу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В указ губернатора от 12 марта о введении режима повышенной готовности внесены изменения, согласно которым ряд ограничительных мер продлили до 1 августа. Речь идёт о сохранении перчаточно-масочного режима и соблюдении безопасной дистанции. Маски необходимо носить в общественных местах, магазинах, при выполнении работ и оказании услуг, перчатки — в местах приобретения товаров и в транспорте. Кафе продолжат работу в форме летних террас.

Глава региона Сергей Морозов сослался на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и предложения Роспотребнадзора.

«Муниципалитеты, где складывается неудовлетворительная ситуация по заболеваемости, взяты на наш особый контроль. Для этих территорий будет выработан комплекс дополнительных мер по стабилизации ситуации», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 7382 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110. Выздоровели 4595 пациентов с COVID-19, продолжают лечение 2733 человека. Скончались 54 человека.

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Ранее в регионе из резервного фонда на борьбу с COVID-19 и его последствиями выделено ещё 111,7 млн рублей.

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