Владимир, , 14:20 — REGNUM Во Владимирской области 15 июля подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них семь случаев выявлено в Петушках, по шесть — во Владимире и Коврове, по пять — в Судогде и Юрьеве-Польском, по четыре — в Александрове и Меленках, три — в Собинке, два — в Кольчугино.

Всего в области зарегистрированы 5048 носителей вируса: 880 — во Владимире, 746 — в Гусь-Хрустальном, 605 — в Петушках, 431 — в Муроме, 396 — в Александрове, 375 — в Коврове, 298 — в Собинке, 258 — в Вязниках, 227 — в Юрьеве-Польском, 178 — в Кольчугино, 153 — в Судогде, 126 — в Киржаче, 108 — в Меленках, 85 — в Суздале, 72 — в Камешково, 45 — в Радужном, 35 — в Красной Горбатке, 30 — в Гороховце.

После выздоровления были выписаны 4113 пациентов, в том числе 148 — за последние сутки. Скончались 96 человека.

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