Оренбург, , 14:18 — REGNUM После скандального изъятия детей вице-губернатору и главе полиции Оренбуржья внесены представления. Виновные должностные лица понесли наказания, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Оренбургской области по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова провела проверку правомерности действий органов опеки и попечительства, а также органов полиции по изъятию четырех малолетних детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанном Домбаровского района. Сделан вывод о нарушении Семейного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В связи с ненадлежащей работой в сфере обеспечения законных интересов семьи и прав несовершеннолетних прокуратурой вице-губернатору — заместителю председателя правительства Оренбургской области и начальнику УМВД России по Оренбургской области внесены представления об устранении нарушений закона. По итогам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в надзорном ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в интернете опубликовали видео, где запечатлено, как варварски изымают маленьких детей у семьи в поселке Тюльпанный. Мать пытается отстоять своих детей, но ей заламывают руки и заковывают в наручники. Случай получил большой резонанс, скандал вылился за пределы региона.

Впоследствии глава Домбаровского района досрочно сложил полномочия. По факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Домбаровского района возбудили уголовное дело. Действиям полицейских дается уголовно-правовая оценка по поводу применения физсилы при изъятии детей. Расследование уголовного дела контролирует Генпрокуратура.

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