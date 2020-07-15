Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил суду, что никогда не отождествлял себя с Наполеоном, а был историком, который был погружен в то время, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время очередного заседания по делу убийства Анастасии Ещенко суд допросил коллегу по кафедре, профессора Анатолия Смолина. Во время дачи показания свидетель рассказал, был знаком с Ещенко, когда в 2018 году он стал ее научным руководителем. Девушку профессор охарактеризовал только с лучшей стороны, при этом отметил, что она была очень воспитанной, со своим мнением, которое всегда отстаивала, с характером.

Соколова же он знал только поверхностно, как коллегу, который пришел на кафедру истории нового и новейшего времени института истории СПбГУ в 2013 году. С самого начала Олег Соколов изучал историю Франции времен Наполеона и очень был погружен в ту эпоху. По словам свидетеля, все лекции Соколова пользовались популярностью у студентов и слушателей публичных лекций, что говорит о его профессионализме и интересе к нему как к лектору.

«Соколов был открыт для общения, с большим самомнением, часто отождествлял себя с Бонапартом. Имел клуб единомышленников из студентов. Единомышленников просил обращаться к нему «сир». На совместных и неформальных мероприятиях проявлял пренебрежительно отношение в спорах», — зачитали во время суда показания Смолина данные следователю в первые дни расследования дела Соколова.

В свою очередь Смолин отметил, что отождествление себя с героем истории — норма для историков: «Еще Ключевский говорил, что чтобы понять человека XVI века, надо стать человеком XVI века. Он погружается в эпоху, исторический процесс — это главное. Это жизнь любого профессионального историка», пояснил профессор.

Подсудимый же отметил, что он никогда себя не отождествлял с Наполеоном.

«Я хотел бы, чтобы подчеркнули, что отождествление меня с Наполеоном Бонапартом — отождествление как историка, который вникает глубоко в сюжет, занимается им, полностью посвятил изучению. А не отождествлению, что я ходил в треуголке. Люди пытаются меня изобразить сумасшедшим», — резюмировал Соколов.

Что же касается к «пренебрежительного отношения», то, по словам Соколова, его он проявлял лишь к оппоненту, публицисту Евгению Понасенкову (он неудачно судился с Соколовым, обвиняя того в плагиате, — прим. ред.).

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«Травля Понасенковым и его преступной группой стала причиной всех этих страшных событий», — резюмировал он.

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