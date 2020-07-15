Москва, , 14:10 — REGNUM Сбербанк в борьбе за клиентов снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Как сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе банка, для зарплатных клиентов первоначальный взнос снижен до 10%, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — до 30%. Ранее минимальный первоначальный взнос для первой категории клиентов составлял 15%, для второй — 50%.

«Многие клиенты откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления собственных средств при том, что остальные условия ипотечных программ им подходили. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Напомним, что ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта. Семьи с детьми могут купить квартиру в новостройке по программе господдержки в ипотеку по ставке от 1,2%, а по программе «Господдержка 2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования. Также оформить ипотеку со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом клиенты Сбербанка могут онлайн.