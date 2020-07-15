Ставрополь, , 13:59 — REGNUM В ряде районов Северного Кавказа, несмотря на угрозу опасных явлений в связи с ожидающимися ливнями, сохраняется еще одна угроза — возникновение пожаров. Она вызвана чрезвычайно пожароопасной ситуацией (5 класс) в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.

О возможных неблагоприятных последствиях в связи с засухой и пожароопасностью предупредила пресс-служба Гидрометцентра. Такая ситуация сохранится 15−16 июля в низменных, предгорных, приморских районах Дагестана, в северо-восточных, северо-западных, отдельных западных, центральных, восточных районах Чечни и на востоке, юго-западе и в центре Ставрополья.

Атмосферная засуха неблагоприятно повлияет на сельскохозяйственные культуры в этих районах. Кроме них, почвенная засуха угрожает пропашным культурам в ряде районов северо-восточной части степной зоны Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС предупредили об опасных явлениях, которые вероятны в шести субъектах СКФО (кроме Дагестана) в связи с ливнями, прогнозируемыми на 15 июля. Они будут сопровождаться грозой и градом, а также сильным шквалистым ветром.

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