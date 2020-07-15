Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки провели более 4,5 тыс. тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 15 июля.

По последним данным, донские специалисты провели 4 тыс. 531 исследование на SARS-CoV-2. За весь период пандемии в Ростовской области выполнили более 310,6 тыс. тестов.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 95,95.

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