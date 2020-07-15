Новосибирск, , 13:55 — REGNUM В Новосибирской области отмечен ряд позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом. Увеличено количество тестирований, сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению, нет потребности в расширении коечного фонда для больных COVID-19, сообщили в правительстве региона.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

О текущей эпидемиологической обстановке и реализуемых мерах рассказал 15 июля на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его словам, всего в Новосибирской области проведено боле 250 000 тестов на коронавирус.

«По прямому поручению Губернатора Андрея Травникова мы продолжаем увеличивать количество проведенных исследований, в среднем проводится 4200 исследований в сутки. Кроме того, активно внедряются в медицинских учреждениях региона тесты на антитела. Из других позитивных тенденций — ситуация с коечным фондом, который используется для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией и внебольничной пневмонией. В настоящий момент превышения нет ни в одном стационаре, и с учетом складывающейся обстановки, дополнительного коечного фонда мы не планируем. Кроме того, на прошлой неделе сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению — на этой неделе данная тенденция сохраняется. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают необходимую медицинскую помощь, в том числе, на дому», — подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба, на утро 15 июля в регионе выявлено 7 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением. В отделениях реанимации находится 81 человек. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.