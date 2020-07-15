Чехов, Московская область, , 13:55 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил почетные знаки и региональные награды медицинским работникам Чеховской областной больницы. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

В информации говорится, что 12 мая терапевтический корпус больницы перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в зоне лечения развернули более 140 коек, 15 из них были оснащены кислородом. Порядка 460 сотрудников помогали пациентам с заболеваниями дыхательных путей, у 292 заболевших выявили коронавирус.

«Практически вся диагностика шла через наше отделение. У нас была большая нагрузка как на рентген-кабинеты, так и на КТ-кабинеты, потому что правильная постановка диагноза, оценка тяжести состояния в основном зависела от нашей службы. Ни минуты не было, чтобы расслабиться, отдохнуть», — рассказала заведующий отделением лучевой диагностики Чеховской областной больницы Юлия Кочетова.

15 июля коллективу Чеховской областной больницы была объявлена благодарность губернатора Московской области, нескольким сотрудникам вручили благодарственные письма. Заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Татьяне Маринич было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».

«Хочу вас поздравить, благодарности вручить, пожелать вам самим здоровья, чтобы любые испытания с помощью вас мы прошли так же достойно. Сегодня, слава Богу, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Спасибо вам большое», — сказал врачам и медсёстрам губернатор Подмосковья.

После долгого периода борьбы с коронавирусной инфекцией, больница готова вернуться к привычному режиму работы, как и остальные стационары Москвы и Московской области.