Сыктывкар, 15 июля 2020, 13:54 — REGNUM В Коми расширили список медработников, имеющих право на стимулирующие выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Власти республики приняли решение выделить деньги на выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи и амбулаторного звена, работающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости, подверженным риску, но не контактирующим с пациентами с диагнозом COVID-19.Выплаты произведут за период с 16 марта по 30 июня. К концу недели средства будут доведены до учреждений.
Врио главы республики Владимир Уйбатакже поручил правительству Коми рассмотреть возможность представления страховых выплат медработникам, которые получили COVID-19 при исполнении служебного долга, но проболели бессимптомно либо в лёгкой форме.
Добавим, что в республике зарегистрировано 4336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2352 из них уже выздоровели. 38 человек скончались.