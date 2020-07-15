Цхинвал, , 13:52 — REGNUM В Южной Осетии прошли совместные тактические учения артиллеристов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и югоосетинских военнослужащих. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным ведомства, стрельбы проходили на полигоне «Дзарцем» в горных условиях. Обнаружение целей и координация артиллерийского огня выполнялись с помощью дронов. Цели, изображавшие противника, были уничтожены с помощью самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и буксируемых минометных комплексов «Сани»

Сообщается, что дальность стрельбы составляла от одного до 15 километров. Участвовали в учениях около 800 военнослужащих, было использовано порядка 60 единиц различной техники.

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