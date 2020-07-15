Махачкала, , 14:00 — REGNUM Военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко спас беременную женщину от злоумышленника с бейсбольной битой. Офицеру также удалось задержать нападавшего, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ.

Инцидент произошел в городе Махачкале. Проходя по улице, Бондаренко увидел, как во дворе его дома неизвестный с бейсбольной битой напал на беременную женщину. Отмечается, что росгвардеец бросился на помощь потерпевшей и обезоружил нападавшего.

Военнослужащий удерживал злоумышленника до прибытия наряда полиции и передал его стражам порядка для дальнейшего разбирательства.