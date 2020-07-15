Пекин, , 13:45 — REGNUM Британия поставила под угрозу инвестиции КНР после отказа от использования технологий китайской корпорации Huawei. Об этом 15 июля заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге.

По её словам, Великобритания присоединилась к США и начала оказывать давление на китайские компании. Представитель МИД добавила, что Китай предпримет все усилия для защиты интересов своих компаний.

Чуньин добавила, что Пекин сохранит открытость по отношению к британскому бизнесу, несмотря на официальную позицию Лондона.

Напомним, 14 июля министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден заявил, что Великобритания откажется от технологий Huawei в сетях пятого поколения 5G.