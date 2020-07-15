Джакарта, , 13:37 — REGNUM Председатель индонезийского Красного креста Юсуф Калла напомнил правительству, что число носителей SARS-CoV-2 в стране может достичь 120 000 к 17 августа, годовщине Республики Индонезии, сообщает Kompas.

Юсуф Калла подсчитал, что для 10 000 новых случаев требуется всего семь дней, потому что в день среднее число новых случаев заражения превышает тысячу.

Председатель индонезийского Красного креста выразил надежду, что правительство предпримет более жесткие меры по ограничению передвижения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июля 2020 года на территории страны выявлено 80 094 случаев заражения SARS-CoV-2.

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