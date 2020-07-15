, 13:34 — REGNUM Более пяти тысяч жителей Башкирии были призваны на военную службу в весенне-летний призыв. Об этом 15 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 15 июля в Башкирии завершается весенне-летняя призывная кампания. Молодые мужчины отправились служить во все регионы РФ. Кроме этого, они пополнили военную часть в Алкино. Призывники из Башкирии служат во всех родах войск.

Радий Хабиров отметил, что в республике хорошие показатели по текущей призывной кампании среди регионов Центрального военного округа. Свыше пяти тысяч местных жителей надели военную форму.

Глава региона подчеркнул, что каждый мужчина должен служить и получить воинскую специальность. Кроме этого, он должен много знать и многое уметь.

Радий Хабиров пожелал военнослужащим и их родным, чтобы год разлуки пролетел быстро и безболезненно.