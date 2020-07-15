Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане откорректировало информацию о «неизвестной пневмонии» после консультаций с министром здравоохранения республики Алексеем Цоем. Об этом 15 июля заявил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев на брифинге.

По его словам, после публикации сообщения посольством Китая был организован телефонный разговор с участием министра здравоохранения Казахстана, который разъяснил правила ведения статистики.

Ашикбаев добавил, что после переговоров стороны договорились объективно освещать информацию и не допускать вольной интерпретации источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля посольство КНР в Казахстане предупредило о появлении в республике «неизвестной пневмонии». В дипломатическом ведомстве сообщили, что смертность от этой болезни выше, чем от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»