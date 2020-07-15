Нальчик, , 13:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число пациентов, вылечившихся от COVID-19, превысило уже 91%. Общее количество выписанных достигло 5193 человек, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе. За минувшие сутки выздоровели в республике 159 человек.

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом составило 41. Общее число жителей КБР, у которых подтверждено наличие инфекции, достигло 5686. Умер за все время 61 человек. За последние два дня этот показатель не увеличился.

Напомним, в Кабардино-Балкарии уже закрываются госпитали, которые были развернуты во время угрозы распространения коронавируса. Два учреждения, принявшие первых заболевших, уже начинают готовиться к своей основной работе и приему плановых пациентов.

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