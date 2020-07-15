Москва, , 13:28 — REGNUM Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (известные как Вован и Лексус) пообщались с президентом Польши Анджеем Дудой от лица генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Предлогом для телефонного звонка стала недавняя победа Дуды во втором туре президентских выборов.

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Шутники затронули тему пандемии коронавирусной инфекции. На что глава республики ответил, что ситуация с распространением COVID-19 в Польше находится под контролем. По словам Дуды, она никак не повлияла на президентские выборы.

Также зашла речь в разговоре и о Второй мировой войне. Дуда напомнил, что президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в том, что именно она начала эту войну. При этом глава государства признал, что СССР внёс значительный вклад в победу над фашизмом, при этом он оккупировал часть территории Польши. В ответ «генеральный секретарь ООН» предложил польскому президенту забрать назад Львов, который раньше был польским городом, а потом вошёл в состав Украины. На что Дуда ответил однозначными и категорическим отказом.

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«Нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет», — возмутился президент Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года российские пранкеры позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу якобы от имени мэра Киева Виталия Кличко. В ходе разговора стороны обсудили события весны 1945 года в Чехии, когда Красная армия разгромила мощную группировку вермахта. Мэр Праги утверждает, что советские войска вошли в город слишком поздно.