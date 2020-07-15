Орел, , 13:27 — REGNUM 12,7 млн рублей нашли чиновники в Орловской области на приобретение жилья сиротам после вмешательства в прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова. 15 июля прокуратура огласила предварительные результаты проверки по фактам нарушений жилищных прав сирот из Болховского детского дома-интерната.

Ранее воспитанники Болховского дома-интерната выступили с видеообращением, в котором пожаловались на то, что чиновники отказывают им в выдаче положенного по закону жилья. Прокуратура начала проверку, по материалам которой СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура направила в суд иски об обязании администрации Болховского района обеспечить сирот благоустроенным жильём. На данный момент рассмотрено восемь исков, все они удовлетворены в полном объёме. На рассмотрении остаются ещё два заявления.

«В результате принятых прокуратурой совместно с органами власти региона мер губернатором области издано распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретение жилья сиротам с физическими недостатками на территории Болховского района в размере более 12,7 млн рублей. Вопрос приобретения жилья за указанные средства органом местного самоуправления контролируется прокуратурой области», — сообщили в прокуратуре.

Уже предоставленные квартиры осмотрел лично прокурор области, он также лично побеседовал с жильцами. Прокурор региона также проверил условия проживания детей в интернате. Проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот в Орловской области продолжается, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал с обеспечением квартирами детей-сирот прогремел в Воронежской области — выяснилось, что чиновники в 2020 году не приобрели ни одной квартиры для обеспечения сирот.

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