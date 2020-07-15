Варшава, , 13:28 — REGNUM На территории Польши за последние 24 часа еще 736 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 15 июля сообщает польское министерство здравоохранения.

По данным министерства, в результате этого общее число выздоровевших на сегодняшний день достигло 28 492.

Также сообщается, что за этот же период в Польше было выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом и теперь суммарное количество заразившихся стало 38 721.

Кроме этого, уточняется, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому общее число летальных исходов достигло 1 594.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 28 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.