Москва, , 13:38 — REGNUM Запрет на браки и усыновление детей для лиц, сменивших пол, который предлагается внести в законодательство, не стал комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 15 июля журналистам.

Он отметил, что нужна некая формализация нового положения Конституции РФ, которое касается однополых браков. Поправка внесена в основной закон, за неё проголосовали, она начала действовать, потому «так или иначе её надо формализовать».

Представитель Кремля не стал комментировать формулировку инициативы, предложив обращаться за этим к сенатору Елене Мизулиной.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из принятых поправок к Конституции РФ определяет брак только как союз мужчины и женщины. Члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной 14 июля внесли в Госдуму законопроект, который в числе прочего запрещает брак не только лицам одного пола, но и тем, кто свой пол изменил.

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