Астрахань, , 13:24 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 июля подтверждено 38 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

30 июня в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы скончался 58-летний мужчина с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 3455 человек.

В регионе у 134 тыс. 419 человек взяли 143 тыс. 972 анализа на коронавирусную инфекцию. 10 тыс. 941 человек снят с учёта.

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