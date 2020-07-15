Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Трое сотрудников ППС были признаны виновными в изнасиловании и других действиях сексульного характера. Один из граждан получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, остальные двое — по шесть лет.

Глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых отмечает, что после ЧП с сотрудниками 17 полицейских понесли строгое наказание. Из них трое были уволены, а ещё трое переведены на нижестоящие должности. Осуждённые полицейские также были давно уволены из органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в августе 2019 года. Девушку изнасиловали прямо в служебной машине.