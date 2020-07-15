Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Петербургу предстоит дневная разводка мостов в связи с грядущим парадом ВМФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Так, 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15, а также 26 июля с 10:30 до 12:15 разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

В ночь на 18, 20, 24 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов, как уже сообщалось, будет продлена до 06:00.

Закрыть движение по переправе могут за 15 минут до разводки.

Кроме того, закрываются для транспорта: 17 июля с 19:00 до 22:00 Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь и Английская набережная от Сенатской до Благовещенского моста.

Также для автомобилистов будет закрыт проезд 19 и 23 июля с 09:00 до 14:00 и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля по Адмиралтейской, Английской набережным от Сенатской площади до Благовещенского моста, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Литейному проспекту от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съездам с Воскресенской и Пироговской набережным на Литейный мост, 1-ой и Кадетской линиям от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, набережной Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморному переулку, Биржевому проезду вдоль дома №2 по Биржевой площади.

Напомним, парад состоится в День ВМФ 26 июля.