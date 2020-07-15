Уфа, , 13:20 — REGNUM 63 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 6077 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 4251 человек, в том числе 81 человек — за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах Башкирии лечатся 280 пациентов, а 1526 человек — на дому.

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