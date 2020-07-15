Донецк, , 13:15 — REGNUM За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 28 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлено 28 случаев (заражения SARS-CoV-2)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в республике стало составлять 1 426.

Кроме этого, указывается, что за истекшие 24 часа никто в ДНР не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 84.

При этом указывается, что в настоящее время от нового заболевания в республике вылечился 661 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) было выявлено 14 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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