Москва, , 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Турции сообщило агентство «Анадолу».

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«Мы договорились о возобновлении авиарейсов с Россией», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация туроператоров (АТОР) представила список зарубежных стран, готовых принимать туристов из России с 15 июля. В этот перечень вошла Турция, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Хорватия, Египет и Мальдивы.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не является опасным местом для отдыха и призвал страны Европы восстановить авиасообщение. Однако ещё в конце июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял о том, что говорить о возобновлении авиационного сообщения с Турцией пока преждевременно. Он подчеркнул, что всё зависит от эпидемиологической ситуации.

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