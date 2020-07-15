Астрахань, , 13:09 — REGNUM В Астраханской области 15 июля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 4045 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 741 человек. За весь период 3455 человек выздоровели и были выписаны, 38 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2701 человек, 10 тыс. 941 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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