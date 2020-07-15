Краснотурьинск, Свердловская область, , 13:08 — REGNUM В Свердловской области Следственный комитет ведёт проверку по факту инцидента с санитаром городской больницы Краснотурьинска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Предстоит установить обстоятельства инцидента. Также инциденту будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, местный житель обратился за помощью с переломом пятки. Однако учреждение было закрыто на санобработку и санитар просил его подождать. На этой почве завязался конфликт, при этом медик позволил себе матерные высказывания.

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