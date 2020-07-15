Ульяновск, , 13:08 — REGNUM В Ульяновской области тушить лесные пожары помогают самолеты военно-транспортной авиации. Такое распоряжение отдал глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает «Звезда».

В тушении задействованы самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами. Сегодня, 15 июля, был совершён первый вылет в Майнский район, где на очаг лесного пожара сброшено 42 тонны воды.

По данным местных СМИ, пожар произошёл 14 июля на территории Белозерского участкового лесничества Майнского района, площадь возгорания составила около 300 гектаров. По одной из версий, причиной возгорания стали сухие грозы.

Напомним, за последние сутки в Ульяновской области произошло шесть лесных и 19 травяных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в Министерство обороны России с просьбой выделить спецсамолеты для тушения лесного пожара в Майнском районе.

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