Тверь, , 13:05 — REGNUM Сильные дожди в сопровождении града и сильного ветра пройдут в регионах Центрального Федерального округа 15 июля, сообщили в Росгидромете. В регионах ЦФО температура резко понизится — до +16…+23 °C.

«15 июля над Центральным федеральным округом находится активный циклон. В округе сохранятся дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, градом и ветром до 15−20 м/с. В Тверской, Смоленской областях ожидается очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области ГУ МЧС сообщило о переходе на работу в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Сильный ветер прогнозируется в Тульской, Воронежской областях и в других регионах округа.