Ставрополь, , 13:07 — REGNUM Место падения советского самолета, подбитого вражескими войсками в годы Великой Отечественной войны, установили в Ставропольском крае. Останки летчика на месте крушения пока не обнаружены, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Активисты ставропольского отделения «Поискового движения России» в рамках общероссийского проекта «Небо Родины» установили данные летчика, погибшего 5 августа 1942 года в окрестностях хутора Усть-Невинского в Кочубеевском районе Ставрополья. Им оказался Свиридов Василий Михайлович из Руссановского района Воронежской области.

Согласно архивам, он был призван в ряды Красной армии в марте 1938 года. С начала войны младший лейтенант Василий Свиридов был летчиком-инструктором, командиром звена, пилотом самолета И-16. Он погиб в ходе выполнения боевой разведывательной задачи — пилотируемая им боевая машина была атакована двумя вражескими самолетами и упала в 1,5−2 км от города Невинномысска.

Место падения самолета поисковики благоустроили. В дальнейшем на нем будет установлен памятный знак для сохранения памяти о подвиге советского солдата.