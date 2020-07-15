Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Бывший начальник патрульной полиции Грузии Давид Цинаридзе, обвиняемый в угрозах оружием своей жене, на время следствия выпущен решением суда на свободу под залог в размере 30 000 лари (около $9,8 тыс.). Об этом 15 июля рассказал его адвокат Каха Хвистани агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Мера пресечения используется с конкретной целью, чтобы человек не скрылся, не помешал следствию или не уничтожил доказательства. Со стороны Давида Цинаридзе не существовало ни одной из этих угроз», — прокомментировал юрист освобождение клиента.

Хвистани отметил, что суд принял позицию защиты, несмотря на то, что прокуратура настаивала на аресте. Адвокат также заявил, что уверен в признании его подзащитного невиновным, так как у стороны обвинения, как он считает, слабые аргументы.

Напомним, Цинаридзе задержали в конце апреля. Бывшего главу патрульной полиции обвиняют, будто он, будучи пьяным, оскорблял свою жену и угрожал ее убить, достав огнестрельное оружие. Прокуратура также утверждает, что обвиняемым сделан один выстрел.