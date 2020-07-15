Владикавказ, , 13:01 — REGNUM В Северной Осетии пресекли деятельность преступной группы, которая, занимаясь незаконными банковскими операциями, обналичила 9,6 млн рублей. Возглавляла группу 39-летняя сотрудница одного из вузов республики, сообщили 15 июля в пресс-службе МВД по региону.

Женщина разработала преступную схему и привлекла к ее осуществлению четверых знакомых. Под ее руководством злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы, через счета которых впоследствии обналичивались денежные средства, переводимые с подконтрольных им компаний и юридических лиц.

При этом привлеченные к оформлению незаконных сделок предприниматели не были осведомлены о преступных целях группы. Подозреваемым в совершении преступления грозит до семи лет лишения свободы.