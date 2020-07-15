Киев, , 13:04 — REGNUM За прошедшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) было выявлено 14 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что двое из данного числа заразившихся госпитализированы и ещё 12 проходят лечение в домашних условиях, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время общее число заразившихся в ВСУ составляет 125 человек при 486 вылечившихся от COVID-19 и пяти скончавшихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Украины было выявлено 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.