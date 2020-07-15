Москва, , 13:02 — REGNUM На российском заводе по производству автомобильных шин французской компании Michelin назначен новый генеральный директор. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба предприятия.

С 15 июля текущего года обязанности гендиректора компании исполняет Антон Дмитриев. Он сменил на этом посту Богдана Марианского, который был руководителем российского завода Michelin с сентября 2016 года.

Новый глава предприятия с 2005 года занимал различные руководящие должности в различных международных компаниях. Среди них были такие, как Elcoteq, General Motors и Avon. Там он получил большой опыт управления производственными и техническими подразделениями. С конца лета прошлого года Антон Дмитриев занимал на российском заводе Michelin должность менеджера промышленного проекта.

Ранее компания Michelin представила новую шину Michelin Pilot Sport Cup 2 CONNECT, оснащенную встроенным слотом для установки датчика. Все данные от датчика будут передаваться водителю в режиме реального времени.

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