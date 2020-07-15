Москва, , 13:08 — REGNUM Жители Москвы продолжают страдать от рейдеров, которые выкупают микродоли в их квартирах. О данной проблеме 15 июля заявила депутат Московской городской думы Наталия Метлина («Моя Москва») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время утверждения кандидатур мировых судей, парламентарий отметила, что столичные суды едва ли не потворствуют захвату жилья москвичей недобросовестными лицами, которые выкупают, например, 1/10 доли и на этом основании вселяются в квартиру, вынуждая своим поведением продать им всю недвижимость ниже рыночной стоимости.

Депутат посетовала, что судьи лишь в единичных случаях признают сделки с рейдерами недействительными, и не исключила, что рейдеры могут быть связаны с отдельными столичными судьями.

«Москву уже терроризируют целые организованные преступные группы», — сказала Метлина.

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