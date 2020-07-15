Курск, , 12:54 — REGNUM В Курской области 15 июля зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 17 женщин и 16 мужчин. Заразились восемь детей до 17 лет, пять человек в возрасте от 18 до 29 лет, шесть человек от 30 до 49 лет, семь человек от 50 до 64 лет и семь человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5734 положительных теста. Под медицинским наблюдением находятся 1469 пациентов. 1188 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписан после выздоровления был 422 108 пациент, в том числе 113 — за последние сутки. Скончались 48 человек.

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