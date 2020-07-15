Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил меру пресечения главе администрации Азова Владимиру Ращупкину. Подследственный сити-менеджер в ближайшее время может вернуться к исполнению своих обязанностей.

«Было заявлено ходатайство следователем о продлении домашнего ареста. Суд отказал и, рассмотрев ходатайство близкого родственника, изменил меру пресечения на залог в 600 тысяч [рублей]. Суд дал время на внесение залога до 17 июля. Ращупкин не делился планами, но в случае внесения соответствующей суммы у него не будет никаких препятствий для того, чтобы вернуться к работе», — цитирует адвоката азовского сити-менеджера Романа Яньшина портал 161.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ращупкина задержали в мае 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как полагают следователи, в 2018 году азовский сити-менеджер подписал документ о передаче в собственность физическому лицу земли площадью 17 га, которая была продана и использована под строительство.

Ращупкин был помещён под стражу, однако позже Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил меру пресечения, и чиновник был отправлен под домашний арест.

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